Виробник «Леопардів» Rheinmetall готовий надати велику кількість снарядів для танків

Танки для України

Для цього військовий концерн збільшив потужності виробництва боєприпасів, особливо великокаліберних, заявили на підприємстві, відповідаючи на запит газети Rheinische Post, повідомляє DW.

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У Rheinmetall також зазначили, що вже вклали і продовжують вкладати значні кошти у збільшення штату співробітників та створення нових виробничих потужностей, ймовірно, маючи на увазі будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів, відзначає видання.

«Ми робимо все, щоб підтримати Україну, а також НАТО та федеральний уряд, у тому числі й необхідними боєприпасами», — зауважили представники оборонного підприємства.

Збільшення потужностей дозволить концерну забезпечити потреби у боєприпасах як Бундесверу, так і сил оборони інших країн, на озброєнні яких є танки Leopard 2, зазначають у концерні.

🔻 25 січня стало відомо, що Берлін поставить танки Leopard в Україну до кінця березня

🔻 24 січня у США повідомили, що збільшать виробництво 155-міліметрових снарядів, які потрібні Україні, вшестеро — до 90 000 одиниць на місяць.