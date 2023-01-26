Внаслідок атаки РФ в Україні 26 січня загинуло одинадцять людей

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ

Зруйнований російською ракетою будинок у смт Глеваха на Київщині

Ще одинадцять було травмовано в результаті дронових і ракетних атак.

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Такі дані станом на 15 годину дня повідомив у телемарафоні речник ДСНС Олександр Хорунжий.

Влучання зафіксували в 11 областях.

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Пошкоджень зазнали 35 приватних будинків. Найбільше руйнувань зафкосвано на Київщині.

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На Донбасі, Київщині та в Черкасах прогриміли вибухи. У Дніпрі росіяни потрапили у промислове підприємство. Над Дніпропетровщиною збили 5 безпілотників, повідомляють у Дніпропетровській обласній раді.

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