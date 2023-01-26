Внаслідок атаки РФ по Запорізькому району є загиблі та травмовані
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Сьогодні о 3:40 російські військові нанесли ракетні удари з ЗРК С-300 по об‘єкту критичної інфраструктури в Запорізькому районі. Технічне обладнання та споруди зазнали руйнувань. Через вибух на підприємстві сталася пожежа, яка була ліквідована.
Про це повідомили у Офісі генпрокурора.
О 10:00 об'єкт зазнав повторних обстрілів.
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За попередньої інформацією, загинуло три людини. Сім було поранено.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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