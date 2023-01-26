РОСІЯ АТАКУЄ ЦИВІЛЬНИХ

Внаслідок атаки РФ по Запорізькому району є загиблі та травмовані

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Об'єкт інфраструктури у Запорізькому районі після російського обстрілу
Об'єкт інфраструктури у Запорізькому районі після російського обстрілу © Запорізька обласна прокуратура
Автор тексту: Тетяна Цуркану
1 хв

Сьогодні о 3:40 російські військові нанесли ракетні удари з ЗРК С-300 по об‘єкту критичної інфраструктури в Запорізькому районі. Технічне обладнання та споруди зазнали руйнувань. Через вибух на підприємстві сталася пожежа, яка була ліквідована. 

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Про це повідомили у Офісі генпрокурора.  

О 10:00 об'єкт зазнав повторних обстрілів. 

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За попередньої інформацією, загинуло три людини. Сім було поранено. 

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.  

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