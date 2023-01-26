Внаслідок атаки РФ по Запорізькому району є загиблі та травмовані

РОСІЯ АТАКУЄ ЦИВІЛЬНИХ

Об'єкт інфраструктури у Запорізькому районі після російського обстрілу

Сьогодні о 3:40 російські військові нанесли ракетні удари з ЗРК С-300 по об‘єкту критичної інфраструктури в Запорізькому районі. Технічне обладнання та споруди зазнали руйнувань. Через вибух на підприємстві сталася пожежа, яка була ліквідована.

Реклама Читати продовження

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

О 10:00 об'єкт зазнав повторних обстрілів.

►Читайте також: Росіяни здійснили сьогодні 55 пусків ракет, 47 збито — Залужний

За попередньої інформацією, загинуло три людини. Сім було поранено.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

►Читайте також: За ніч українські військові знищили 24 шахеди

🔻26 січня росіяни обстріляли Харківщину: поранено жінку

🔻 Вночі проти 26 січня через атаку російських безпілотників повітряна тривога тривала кілька годин.

На Донбасі, Київщині та в Черкасах прогриміли вибухи. У Дніпрі росіяни потрапили у промислове підприємство. Над Дніпропетровщиною збили 5 безпілотників, повідомляють у Дніпропетровській обласній раді.

🔻25 січня війська РФ обстріляли Запоріжжя: зруйновані житлові будинки, є загибла

🔻 25 січня РФ обстріляла Авдіївку, пошкоджені численні багатоповерхівки

🔻 25 січня російська армія атакувала Берислав на Херсонщині. Через обстріл загинуло двоє людей. Троє мешканців отримали поранення різного ступеню важкості.

🔻24 січня внаслідок обстрілів РФ було поранено 10 цивільних на Донеччині

🔻24 січня РФ 52 рази обстріляла Херсонщину: 1 загиблий, 6 поранених