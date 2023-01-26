«Відрядження» до Таїланду: нардепа Тищенка виключили з партії «Слуга народу»

скандальний депутат

Про виключення народного депутата України Миколи Тищенка зі складу політсили повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

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«Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 статуту партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії», — зазначила Шуляк у Telegram.

Крім того, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що збере термінове засідання аби виключити Тищенка зі складу фракції.

«Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни.Тому готуємо ряд кадрових рішень: 1. Звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції «Слуга Народу». 2. Скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції», — написав він у Telegram.

«Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни», — додав він.

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Зазначимо, вранці 26 січня в посольстві України в Таїланді повідомили, що Тищенко відлетів до Таїланду.

«Посольство запрошує вас на зустріч з народним депутатом України 9-ого скликання паном Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд. Захід відбудеться 27 січня», — йшлося у повідомленні.

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