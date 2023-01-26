В ПАРЄ пройшло голосування за створення спецтрибуналу, який розглядатиме військові злочини РФ

Спецтрибунал для Росії

Про це написав у телеграмі член делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат України Олексій Гончаренко. Трибунал судитиме як російську, так і білоруську владу, йдеться у резолюції ПАРЄ.

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За резолюцію проголосували 100 депутатів, 1 — утримався, пише Укрінформ.

У резолюції ПАРЄ підтверджує, що збройний напад та широкомасштабне вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року є агресією відповідно до положень резолюції 3314 Генасамблеї ООН та явно порушує Статути ООН і Ради Європи.

При цьому спроба анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України у результаті незаконних так званих референдумів, є подальшою ескалацією агресії проти України, йдеться в резолюції.

ПАРЄ також відзначила, що Білорусь також бере участь в агресії РФ проти України, оскільки дозволила Росії використовувати свою територію для здійснення актів агресії проти України.

Зазначаючи, що неспровоковані акти агресії, вчинені Російською Федерацією та Білоруссю, є явним порушенням Статуту ООН та не мають жодного юридичного обґрунтування, ПАРЄ заявила, що ці дії відповідають визначенню злочину агресії, викладеному в статті 8 bis Статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) і згідно зі звичаєвим міжнародним правом.

До відповідальності, згідно з резолюцією, мають бути притягнуті «російські й білоруські політичні та військові лідери, які планували, готували, ініціювали або здійснювали ці дії, а також ті, хто мав можливість контролювати або керувати політичними чи військовими діями держави».

ПАРЄ повторила свій заклик до Ради Європи створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал щодо злочину агресії проти України, який має бути схвалений та підтриманий якомога більшою кількістю держав та міжнародних організацій, зокрема Генеральною асамблеєю ООН, йдеться у резолюції.

Олексій Гончаренко наголосив, що такі кроки є дуже важливими для країни.

«Делегація України в ПАРЄ. Щойно голосували за трибунал для Путіна. Після нашої перемоги там мають судити Путіна та російських воєнних злочинців. Це дуже важливо!

Дякую всій делегації України в ПАРЄ за роботу! Марія Мезенцева, Лариса Білозір, Леся Василенко, Юлія Овчинникова, Юрій Камельчук, Ірина Констанкевич, Павло Сушко, Єлизавета Ясько, Павло Бакунець. На фото – разом із українською нобелівською лауреаткою Олександрою Матвійчук. Тримаймо стрій!», — йдеться у повідомленні.

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