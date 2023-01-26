В Україні призначили нових заступників Генерального прокурора

ЗАСТУПНИКИ ГЕНПРОКУРОРА

Генеральний прокурор України Андрій Костін призначив своїм першим заступником Олексія Хоменко, який до цього обіймав посаду заступника та раніше працював керівником Київської обласної прокуратури. Також Генпрокурор призначив двох своїх заступників.

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«Заступником Генпрокурора призначено Антона Войтенка. До цього він очолював Львівську обласну прокуратуру. Він куруватиме напрям нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері. На посаду ще одного заступника Генерального прокурора призначено Вікторію Літвінову. До призначення вона працювала заступником керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора. Вона і надалі опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, а також напрямами протидії порушенням прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах та захисту інтересів дітей», — зазначили в Офісі Генпрокурора України.

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Генеральний прокурор також зазначив, що всі новопризначені заступники раніше позитивно себе зарекомендували.

«Під час війни нема часу на довгі роздуми і розкачування. Рішення приймаються швидко. Це необхідно щоб прокуратура працювала ефективно в складних умовах, в яких знаходиться правоохоронна система і вся наша країна. Ми всі, як команда, спільно працюємо для перемоги на своєму фронті», — наголосив він.

🔻 24 січня заступника генпрокурора Симоненка звільнено після скандалу із відпусткою в Іспанії

🔻 21 січня журналісти повідомили, що на початку року заступник генерального прокурора Олексій Симоненко був у 10-денній відпустці у іспанській Марбельї, попри пряму заборону Володимира Зеленського, висловлену під час звернення до парламенту у грудні 2022 року. Фото відпочинку виклала дружина прокурора, повідомляли розслідувачі.

🔻 23 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення РНБО, виходячи з якого в Україні офіційно заборонили чиновникам виїжджати за кордон на відпочинок чи з іншими недержавними цілями.