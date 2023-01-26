Генштаб ЗСУ: протягом доби війська РФ завдали 37 авіаударів по Україні

СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

17 із них — з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі ці дрони було збито, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Окрім того, росіяни здійснили 53 обстріли з РСЗВ та 59 пусків ракет, 47 з яких — знищено ЗСУ.

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«На жаль, є влучання в цивільні об’єкти, є загиблі серед мирних жителів», — йдеться у зведені Генштаб ЗСУ.

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Армія РФ продовжує наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, а на Лиманському та Авдіївському напрямках — веде безуспішні військові дії з метою покращення тактичного положення. На решті напрямків росіяни обороняються, повідомляє Генштаб.

«У тимчасово окупованому українському Сімферополі усі бюджетні установи, під приводом реформування, отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10 відсотків. Також відомо, що списки осіб, що потрапили під "оптимізацію", мають бути складені вже до 1 лютого цього року», — пишуть у зведені.

Також тривають контррозвідувальні заходи в окремих тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області.

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«Росіяни активно розшукують українських патріотів. А у будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС України у Херсонській області, росіяни облаштували катівню. До неї можна потрапити просто за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними Силами України», — повідомили у Генштабі.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили армії РФ, район зосередження артилерії та 2 інших важливих військових об’єкта росіян.

«Авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу росіян. Крім того, протягом доби українські захисники збили 3 розвідувальних російських БпЛА», — додали у Генштаб ЗСУ.

►Про всі російські обстріли 26 січня читайте тут: Росіяни здійснили сьогодні 55 пусків ракет, 47 збито — Залужний

🔻26 січня внаслідок атаки РФ по Запорізькому району є загиблі та травмовані

🔻26 січня росіяни обстріляли Харківщину: поранено жінку

🔻 Вночі проти 26 січня через атаку російських безпілотників повітряна тривога тривала кілька годин.

На Донбасі, Київщині та в Черкасах прогриміли вибухи. У Дніпрі росіяни потрапили у промислове підприємство. Над Дніпропетровщиною збили 5 безпілотників, повідомляють у Дніпропетровській обласній раді.

🔻25 січня війська РФ обстріляли Запоріжжя: зруйновані житлові будинки, є загибла

🔻 25 січня РФ обстріляла Авдіївку, пошкоджені численні багатоповерхівки

🔻 25 січня російська армія атакувала Берислав на Херсонщині. Через обстріл загинуло двоє людей. Троє мешканців отримали поранення різного ступеню важкості.