Глава МЗС Франції про танки «Леклерк» для України: жодне рішення ще не ухвалено

ТАНКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Значну частину перемов Катрін Колонни з очільником МЗС під час сьогоднішнього візиту до Одеси було присвячено оборонним потребам України.

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На спільній пресконференції Катрін Колонна підкреслила, що у Франції обговорюють питання надання танків «Леклерк» Україні, передає Укрінформ.

«Президент Франції Еммануель Макрон доручив міністру оборони вивчити це питання. На даний момент можу сказати, що жодного рішення ще не ухвалено, але жодне рішення не є неможливим», — підкреслила глава МЗС Франції.

Сьогодні порядок денний міністрам довелося обговорювати в підвалі Одеського оперного театру під час повітряної тривоги. Про це у Twitter написав Дмитро Кулеба.

Probably the first time in history when Foreign Ministers hold talks in the basement of an Opera House. And the reason for that was another air raid siren due to a threat of a Russian missile strike on Odesa. Nevertheless, @MinColonna and I discussed all issues on our agenda. pic.twitter.com/YS947q7Y0r — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2023

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Колонна також зазначила, що Париж веде постійний діалог з Києвом з приводу необхідного озброєння.

«Хочу нагадати, що наразі пріоритетом України залишається отримання додаткових систем протиповітряної оборони. Про це, зокрема, вчора казав міністр оборони України. Я гадаю, що ми зі свого боку надамо відповідь на це прохання», — зауважила очільниця МЗС Франції.

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