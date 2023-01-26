Держприкордонслужба: Тищенко виїхав за кордон законно

СКАНДАЛЬНИЙ ДЕПУТАТ

Народний депутат України Микола Тищенко виїхав за кордон згідно з правилами перетину кордону, які діють на сьогодні. Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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«Зміни до рішення РНБО уряд має напрацювати протягом 5 днів. А наразі пропуск громадян через кордон здійснюється виключно в межах норм законодавства України, яке регламентує Правила перетину кордону і діє на момент перетину кордону особою», — цитують у виданні заяву пресслужби ДПСУ.

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У прикордонному відомстві також нагадали, що Рада нацбезпеки та оборони раніше ухвалила рішення щодо заборону виїзду чиновників за кордон та дозволу перетинати межі України виключно зі службовою метою.

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Зазначимо, вранці 26 січня в посольстві України в Таїланді повідомили, що Тищенко відлетів до Таїланду.

Повідомлення про поїздку депутата України Миколи Тищенка у Таїланд © facebook.com/ukr.embassy.thailand

Після цього, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк написала у у Telegram, що Тищенко виключено зі складу політсили.

А голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що збере термінове засідання аби виключити Тищенка зі складу фракції.

Також голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що не скеровував нардепа Тищенка у відрядження до Таїланду.

«Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як Голова Верховної Ради України, не підписував», — написав у Facebook Стефанчук.

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🔻 23 січня Рада нацбезпеки та оборони України вирішила обмежити закордонні поїздки чиновників. Того самого дня Володимир Зеленський затвердив це рішення своїм указом.

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