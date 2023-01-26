До Одеси прибула глава МЗС Франції

візит в україну

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із міністеркою закордонних справ Франції в Одесі

Про це міністерка закордонних справ Катрін Колонна повідомила в твітері.

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«В Одесі! Щоб відзначити підтримку Францією суверенітету України сьогодні, як і вчора», — написала глава відомства.

À Odessa!

Pour marquer le soutien de la France à la souveraineté de l'#Ukraine, aujourd'hui comme hier. pic.twitter.com/gdxaY60o4h — Catherine Colonna (@MinColonna) January 26, 2023

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із французькою колегою та подякував їй за «сміливий візит».

«З нетерпінням чекаю на обговорення ролі Франції в міжнародній танковій коаліції, «Зерно з України» та «Формула миру». Українсько-французьке партнерство залишається вирішальним для припинення російської агресії та відновлення миру», — написав український міністр закордонних справ у твітері.

Bienvenue à Odesa, @MinColonna. Thanks for your brave visit. Looking forward to discussing France’s role in the international tank coalition, Grain From Ukraine, and Peace Formula. The Ukrainian-French partnership remains crucial to ending Russian aggression and restoring peace. https://t.co/boWWqIiQe3 pic.twitter.com/xbE0vtz4zm — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2023

🔻 25 січня міністр оборони розповів в інтерв'ю телеканалу France 5, що перші колісні танки AMX10-RC прибудуть в Україну на початку лютого.

🔻 12 січня стало відомо, що Франція надасть Україні колісні танки AMX10-RC