візит в україну

До Одеси прибула глава МЗС Франції

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із міністеркою закордонних справ Франції в Одесі
Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із міністеркою закордонних справ Франції в Одесі © Dmytro Kuleba/Twitter
Автор тексту: Олександра Стара

Про це міністерка закордонних справ Катрін Колонна повідомила в твітері.

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«В Одесі! Щоб відзначити підтримку Францією суверенітету України сьогодні, як і вчора», — написала глава відомства.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із французькою колегою та подякував їй за «сміливий візит».

«З нетерпінням чекаю на обговорення ролі Франції в міжнародній танковій коаліції, «Зерно з України» та «Формула миру». Українсько-французьке партнерство залишається вирішальним для припинення російської агресії та відновлення миру», — написав український міністр закордонних справ у твітері.

🔻 25 січня міністр оборони розповів в інтерв'ю телеканалу France 5, що перші колісні танки AMX10-RC прибудуть в Україну на початку лютого.

🔻 12 січня стало відомо, що Франція надасть Україні колісні танки AMX10-RC

 

 

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