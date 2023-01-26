За ніч українські військові знищили 24 шахеди

Нічна атака дронів

Наразі зберігається висока загроза ракетних атак, повідомляють у низці областей.

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Пуски безпілотників росіяни здійснювали зі східного узбережжя Азовського моря, повідомляють у повітряних силах ЗСУ.

Всі дрони, що запустили по Україні, збито зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами, повідомляють військові.

Переважну кількість шахедів знищено в центрі країни. Над Києвом збили 15 безпілотників, повідомляють у КМВА. Попередньо, жертв та влучень у столиці не зафіксовано.

За даними Київської міської адміністрації, загроза повітряних атак зберігається. Також про високу ймовірність масованих ракетних ударів інформує влада Одещини та Дніпропетровщини.

🔻 Вночі проти 26 січня через атаку російських безпілотників повітряна тривога тривала кілька годин.

На Донбасі, Київщині та в Черкасах прогриміли вибухи. У Дніпрі росіяни потрапили у промислове підприємство. Над Дніпропетровщиною збили 5 безпілотників, повідомляють у Дніпропетровській обласній раді.