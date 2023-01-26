Зерновий антирекорд: з українських портів вийшло найменше суден зі збіжжям

зернова ініціатива

Російські інспектори продовжують штучно блокувати роботу зернового коридору.

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Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Упродовж січня з українських портів виходило по 2–3 кораблі в день. І це був із найнижчих показників за всі місяці існування «зернової ініціативи». Утім за останні дні, станом на кінець січня, ситуація погіршується і добова кількість суден впала до 2,5.

Однак середній об'єм відправок на одному судні в січні зберігся на рівні 37 тисяч тонн. Це стало найкращим показником за час роботи коридору.

«Але на загальну кількість відправок у січні це позитивно не вплинуло. Так, коридором за перший місяць нового року виїхало лише 2,4 мільйони тонн збіжжя, тоді як у вересні та жовтні це було понад 4 мільйони тонн. Пшениці у січні відправлено 540 тисяч тонн, з них до Африки – 61 тисяч тонн», — зазначають у відомстві.

З початку роботи зернової ініціативи Україна відправила 675 суден із вантажем в 18,4 мільйонів тонн. 2,3 мільйони тонн українського продовольства надійшло до Африки, 5,1 мільйон тонн — до Азії, 7,5 мільйонів — Європи, 3,4 мійльони тонн — до Близького Сходу.

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🔻11 січня посол України в Туреччині заявив, що Україна планує розширити умови угоди про «зерновий коридор» на кілька портів.

🔻2 листопада Росія відновила свою участь у «зерновій угоді».

🔻 29 жовтня Росія заявила, що припиняє участь у «зерновій угоді», яка передбачає розблокування українських портів.

🔻 29 жовтня Президент України Володимир Зеленський наголосив: блокада зернової угоди — це намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки та Азії.

🔻 22 липня 2022 року між Україною, Туреччиною та генсеком ООН була підписана угода щодо експорту зерна. Росія, зі свого боку, підписала дзеркальний договір.