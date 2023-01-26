Канада готова передати Leopard  Україні – CBC News

Постачання зброї і техніки

В Оттаві розглядають можливість надання Києву 4 танків Leopard 2, проте рішення ще не ухвалене.

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Про це повідомляє CBC News з покликанням на власні джерела.

Ймовірно, Україна отримає варіант танка A4 — найстаріший на озброєнні канадських військових. Канада купила A4 у Нідерландів під час афганської війни, зазначається в матеріалі.

Раніше канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявляв, що його уряд надаватиме більше допомоги Києву і «наразі дуже ретельно розглядає», якою ще підтримкою може забезпечити українців.

Заява Німеччини про відправку танків Leopard 2 в Україну чинить тиск на Трюдо, щоб той послідував цьому прикладу, пише CBC News.

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