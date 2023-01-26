Канада передасть Україні чотири основні бойові танки Leopard 2

Допомога союзників

Оттава також надасть боєприпаси та допоможе ЗСУ у навчанні екіпажів, повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє Global news.

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У виданні зазначили, що зробивши заяву про передачу танків Leopard 2 міністр оборони «поклала кінець суперечкам про те, чи буде Канада передавати Україні бойові танки зі своїх військових запасів».

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«Ця пожертва в поєднанні з внесками союзників і партнерів значно допоможе збройним силам України, які героїчно борються, захищаючи свободу та суверенітет своєї нації», — сказав Ананд.

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Вона також додала, що ці танки Leopard 2 «боєздатні» і будуть відправлені в Україну «найближчими тижнями».

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«Ці важкоброньовані та високозахищені машини забезпечують солдатам тактичну перевагу на полі бою. Завдяки своїй чудовій мобільності, вогневій потужності та живучості ці танки дозволять Україні звільнити ще більше своєї території та захистити свій народ від жорстокого вторгнення Росії», — наголосила міністр оборони.

🔻 25 січня уряд Німеччини погодив передачу Україні «Леопардів».

🔻 25 січня повідомили, що європейська танкова коаліція готується передати Україні 80 «Леопардів».

🔻 25 січня стало відомо, що Іспанія приєднається до «леопардової коаліції».

🔻 20 січня міністр оборони США повідомив, що Канада вже придбала для України систему NASAMS

🔻 18 січня у Канаді заявили, що країна передасть Україні 200 бронетранспортерів вартістю понад 90 мільйонів доларів.