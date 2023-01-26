Кулеба: удар по Одесі — це відповідь Путіна на внесення міста до спадщини ЮНЕСКО

ПУТІН НАМАГАЄТЬСЯ МСТИТИ

Очільник МЗС України зазначив у Twitter, що серед цілей сьогоднішнього масового удару РФ була Одеса. Історичний центр міста-порту, не дивлячись на перешкоди росіян, буквально вчора внесли до Списку всесвітньої спадщини під загрозою та ввели під посилену охорону.

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Among targets of today’s mass missile strike, Russia struck Odesa causing massive power outages. This destruction is Putin’s response to @UNESCO inscribing Odesa on its World Heritage List yesterday and placing it under reinforced protection of the World Heritage in Danger List. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2023

У місті після ранкової атаки спостерігаються масові перебої з електроенергією.

Нагадаємо, вчора, 25 січня, на засіданні 18-та позачергової сесії ЮНЕСКО історичний центр міста-порту Одеса внесли до об'єктів всесвітньої спадщини, що знаходяться під загрозою. Комісія почала засідати ще 24 січня, проте деякі питання, у тому числі про номінацію України перенесли на наступний день.

Представники Росії усіляко намагалися завадити включенню центру Одеси до всесвітьної спадщини. Спочатку вони здійснили спробу вилучити це питання із порядку денного, а потім увесь день затягували рішення по іншим питанням.

До цього, росіяни намагалися просувати проросійські наративи. Так, до опису об'єкту 11 січня 2023 р. було додано інформацію про заснування Одеси «стратегічним рішенням імператриці Катерини ІІ». Цього не було у досьє, поданому Україною 11 жовтня 2022 р.

Україна наполягла на неупередженому підході до розгляду номінації історичного центру Одеси, який через російську агресію знаходиться під загрозою. Тому рекомендацію змінити назву об'єкта та виключити згадку про порт, роль якого є визначальним, визначила, як неприйнятну.

«Саме портові та припортові ділянки міста сьогодні є мішенню російського агресора, виключення їх з охоронної зони робить цей унікальний історичний район беззахисним. І дарує Росії інструмент для продовження свого продовольчого тероризму», — було вказано у листі Мінкульта.

🔻25 січня історичний центр міста-порту Одеса включили до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою

🔻 4 жовтня 2022 року Одеса передала Мінкульту заявку на включення до основного списку ЮНЕСКО

🔻13 травня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу постраждав Воронцовський палац в Одесі — одна з найбільш визначних архітектурних пам’яток міста.

🔻27 березня 2022 року міський голова Одеси закликав Мінкульт та МЗС України посприяти пришвидшенню процедури формування заявки до ЮНЕСКО, яка дозволить захистити історичний центр міста від військових дій