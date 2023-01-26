Латвія надала Києву військову допомогу вже на 1% свого ВВП

підтримка союзників

Про це повідомила латвійська міністерка оборони Інара Мурнієце.

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«Український фронт – це лінія оборони і Латвії. Військова допомога Латвії для України вже досягла 1% ВВП. Україна переможе», – написала глава відомства в твітері.

Ukrainas frontes līnija ir arī Latvijas aizsardzības līnija. Latvijas militārais atbalsts Ukrainai jau sasniedz ~1️⃣ % no IKP. Ukraina uzvarēs! 🇱🇻🇺🇦 #StandWithUkraine — Ināra Mūrniece (@IMurniece) January 26, 2023

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🔻 18 січня міністерство оборони Латвії повідомило, що країна передасть Україні ЗРК Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники.

🔻 10 січня міністр оборони Латвії Інара Мурніє повідомила, що країна Балтії може передати Україні нову партію ЗРК Stinger

🔻 У листопаді 2022 року армія Латвії передала українським прикордонникам нові безпілотні літальні апарати, про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Йдеться про дрони DJI Mavic 2 Enterprise, які українські військові використовують її для розвідки з повітря та коригування вогню.

🔻 Влітку 2022 року президент Латвії Егілс Левітс зазначив, що Латвія надала Україні допомоги на третину свого військового бюджету. На той момент йшлося про суму близько 250 мільйонів євро.