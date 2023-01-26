Наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 14 лютого

Фото восьмої зустрічі у форматі «Рамштайн»

Засідання пройде у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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Про це повідомила пресслужба Північноатлантичного Альянсу.

Паралельно із «Рамштайном» 14-15 лютого пройде зустріч міністрів оборони країн НАТО під головуванням генерального секретаря Єнса Столтенберга.

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🔻 23 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наступна зустріч «Рамштайн» у Німеччині відбудеться вже наступного місяця.

🔻 20 січня відбулася восьма зустріч у форматі «Рамштайн». Україні пообіцяли гармати, снаряди, системи ППО, бронетехніку.