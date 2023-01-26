На окупованих Росією територіях чоловіків примусово мобілізують та відправляють на фронт

Мобілізація на окупованих РФ територіях

На передову чоловіки йдуть без належного забезпечення та підготовки, пише заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Це призводить до масових втрат серед мобілізованих.

Реклама Читати продовження

Саме ця категорія призваних найбільш потерпає від зневажливого ставлення та насильницьких дій з боку військовослужбовців-росіян, зауважує заступниця міністра.

Характерним явищем у підрозділах російських окупаційних військ є знущання та побиття мобілізованих, які обліковуються як побутові травми. Так оформлюються і подібні випадки, які призвели до смертей.

Крім того, у зв’язку з активізацією бойових дій відмічається значне збільшення кількості поранених росіян, зазначає Ганна Маляр. Більшість постраждалих помирає через ненадання їм своєчасної первинної медичної допомоги, розповідає заступниця міністра.

🔻 На початку січня центр нацспротиву повідомляв, що РФ планує нову хвилю мобілізації, яка торкнеться мешканців захоплених територій на Півдні України.

🔻 Наприкінці грудня Генштаб інформував, що РФ посилює мобілізацію на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.