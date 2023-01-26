Нехай Путін не розраховує на ослаблення підтримки України – Шольц

підтримка союзників

Президент Росії Володимир Путін готується до довготривалої війни з використанням усіх ресурсів. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в ефірі німецького телеканалу ZDF.

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За його словами, передача танків Leopard є «дуже чітким посланням Путіну, що його імперіалістична війна не буде успішною».

«Ми будемо підтримувати Україну разом, не даючи себе розділити – і в той же час завжди будемо стежити за тим, щоб не стати стороною у війні», – наголосив німецький канцлер.

Шольц також додав, що між Росією і НАТО не повинно бути війни. Коментуючи критику стосовно повільного прийняття рішень, канцлер Німеччини сказав, що «було б безвідповідально діяти інакше».

🔻 22 січня під час зустрічі у Парижі Шольц і Макрон заявили, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно.