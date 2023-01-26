підтримка союзників

Новий ракетний удар РФ не зупинить міжнародну підтримку – посол США

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Посол США в Україні Бріджит Брінк
Посол США в Україні Бріджит Брінк AP - Natacha Pisarenko
Автор тексту: Олександра Стара

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російську атаку.

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«Ще одна жорстока атака, та сама стратегічна поразка. Хвилі російських безпілотників та ракет не можуть зупинити ні героїчних захисників України, її хоробрий народ, ні нашу рішучу єдину підтримку», – написала Брінк у твітері.

 

🔻 26 січня росіяни здійснили 55 пусків ракет, 47 збито. Армія РФ гатила ракетами повітряного та морського базування Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59 з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря

 

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