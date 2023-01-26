Норвегія вперше проведе навчання для українських військових

військові навчання за кордоном

Солдати з України проходитимуть тренінг з влучної стрільби, командного управляння та медичної підготовки.

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Про це пише газета Dagens Næringsliv з покликанням на норвезького міністра оборони Бйорна Арільда Грама.

Перша група налічуватиме близько ста українських військовослужбовців. Вони прибудуть на базу Національної гвардії в Тронделаг цієї весни і пробудуть там п'ять-шість тижнів. Друга група військових прибуде пізніше, заначив очільник норвезького відомства.

«Новим є те, що ми пропонуємо спеціалізовану підготовку для українських солдатів у Норвегії, не лише пов'язану з матеріальною частиною. Тепер будуть тренінги з санітарії, снайперської стрільби та курс командного управління. Це великий внесок, який буде помітним», – зазначив Бйорн Арільд Грам.

Раніше солдати з України прилітали в Норвегію, аби пройти підготовку на норвезькому обладнанні.

🔻 19 січня Велика Британія розпочала новий раунд підготовки українських військових.

🔻 16 січня США розпочали у Німеччині тренування українських військових.

🔻 28 грудня стало відомо, що 10 екіпажей ЗСУ провели навчання на британських гелікоптерах Sea King.

🔻 22 грудня у Чехії завершила підготовку перша група українських військових. Бійці отримали базові військові навички, зокрема, стрільби з автоматів та водіння бойових машин піхоти.