Німецькі Leopard поставлять в Україну швидше, ніж американські Abrams — Кірбі

Танки для України

Але цей процес все одно може зайняти місяці, заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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«Ці танки Leopard також дуже складні. Це дуже хороші танки, і їх багато на європейському континенті. Це близько 60 танків», — сказав Кірбі.

Танки можуть істотно вплинути на ситуацію на фронті, оскільки бойові дії стануть більш запеклими навесні і влітку, зауважив Кірбі.

25 січня президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams. Вони увійдуть у пакет допомоги на 400 мільйонів доларів. Крім Abrams, у пакет увійдуть 120-міліметрові снаряди та інші боєприпаси, вісім тактичних машин для поновлення обладнання, допоміжні транспортні засоби. Також за рахунок цих грошей здійснять фінансування навчання, обслуговування та технічну підтримку озброєння.

Пізніше стало відомо, що, за інформацією Білого дому, постачання Abrams в Україну можуть тривати місяці.

🔻 25 січня Німеччина офіційно оголосила про намір відправити до України бойові танки «Леопард 2». Також уряд дозволив реекспорт техніки з інших країн.

🔻 Пізніше видання Spiegel повідомило, що всього європейська танкова коаліція має відправити до України 80 «Леопард 2».