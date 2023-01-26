Перші ракети, які запустили по Україні, збито

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Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. На Миколаївщині та Херсонщині інформують про вибухи.

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10:06 Вибухи в Києві — Суспільне.

Сильний вибух підтвердив міський голова Віталій Кличко.

10:00 Росіяни випустили в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Всі вони збиті — КМВА

09:43 В Одесі чути вибухи — Суспільне

09:39 Очікуємо понад 30 ракет — речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат

Росіяни підняли шість Ту-95 у повітря. Частина ракет вже почала з'являтися над регіонами України.

09:31 Ракети рухаються у напрямку Львівщини — ОВА

09:15 У Вінниці відпрацювало ППО — міський голова

09:10 Над Вінничиною йде повітряний бій — ОВА

ЗСУ контролюють повітряний простір над областю.

09:03 На Київщині працює ППО — ОВА

09:00 У Вінниці було чутно вибухи, повідомляє Суспільне

08:54 Підвищена загроза удару по Черкащині — ОВА

08:41 Декілька ворожих ракет рухаються в напрямку Житомирщини — ОВА

08:33 У Миколаївській ОВА повідомляють про 3 ракети над областю

Армія РФ готується нанести масований удар із застосуванням авіації і кораблів, попереджають у Одеській ОВА.

Армія РФ вже запустила крилаті ракети, пише очільник Вінничини.

У Кривому Розі реальна загроза ракетного удару, попереджає Олександр Вілкул. На місто летять дві повітряні цілі, попередньо ракети, повідомляє він.