Оновлюється

Перші ракети, які запустили по Україні, збито

Опубліковано:

Крилаті ракети великої дальності «Калібр», запущені російським військовим кораблем
Крилаті ракети великої дальності «Калібр», запущені російським військовим кораблем © AP / ілюстративне фото
Автор тексту: Оксана Вітер
1 хв

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. На Миколаївщині та Херсонщині інформують про вибухи. 

Реклама

10:06 Вибухи в Києві — Суспільне. 

Сильний вибух підтвердив міський голова Віталій Кличко. 

10:00 Росіяни випустили в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Всі вони збиті — КМВА

09:43 В Одесі чути вибухи — Суспільне

09:39 Очікуємо понад 30 ракет — речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат

Росіяни підняли шість Ту-95 у повітря. Частина ракет вже почала з'являтися над регіонами України. 

09:31 Ракети рухаються у напрямку Львівщини — ОВА

09:15 У Вінниці відпрацювало ППО — міський голова

09:10 Над Вінничиною йде повітряний бій — ОВА

ЗСУ контролюють повітряний простір над областю.

09:03 На Київщині працює ППО — ОВА

 

 

09:00 У Вінниці було чутно вибухи, повідомляє Суспільне

08:54 Підвищена загроза удару по Черкащині — ОВА

 

 

08:41 Декілька ворожих ракет рухаються в напрямку Житомирщини — ОВА

08:33 У Миколаївській ОВА повідомляють про 3 ракети над областю

Армія РФ готується нанести масований удар із застосуванням авіації і кораблів, попереджають у Одеській ОВА. 

Армія РФ вже запустила крилаті ракети, пише очільник Вінничини. 

У Кривому Розі реальна загроза ракетного удару, попереджає Олександр Вілкул. На місто летять дві повітряні цілі, попередньо ракети, повідомляє він. 

Завантажити додаток