Перші ракети, які запустили по Україні, збито
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Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. На Миколаївщині та Херсонщині інформують про вибухи.
10:06 Вибухи в Києві — Суспільне.
Сильний вибух підтвердив міський голова Віталій Кличко.
10:00 Росіяни випустили в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Всі вони збиті — КМВА
09:43 В Одесі чути вибухи — Суспільне
09:39 Очікуємо понад 30 ракет — речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат
Росіяни підняли шість Ту-95 у повітря. Частина ракет вже почала з'являтися над регіонами України.
09:31 Ракети рухаються у напрямку Львівщини — ОВА
09:15 У Вінниці відпрацювало ППО — міський голова
09:10 Над Вінничиною йде повітряний бій — ОВА
ЗСУ контролюють повітряний простір над областю.
09:03 На Київщині працює ППО — ОВА
09:00 У Вінниці було чутно вибухи, повідомляє Суспільне
08:54 Підвищена загроза удару по Черкащині — ОВА
08:41 Декілька ворожих ракет рухаються в напрямку Житомирщини — ОВА
08:33 У Миколаївській ОВА повідомляють про 3 ракети над областю
Армія РФ готується нанести масований удар із застосуванням авіації і кораблів, попереджають у Одеській ОВА.
Армія РФ вже запустила крилаті ракети, пише очільник Вінничини.
У Кривому Розі реальна загроза ракетного удару, попереджає Олександр Вілкул. На місто летять дві повітряні цілі, попередньо ракети, повідомляє він.