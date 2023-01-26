Підполковника СБУ викрили у державній зраді
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Співробітник одного з підрозділів СБУ у Запоріжжі збирав дані для передачі російським спецслужбам, повідомляють в Службі безпеки України.
За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, підозрюваний приховано збирав установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ.
«Сьогодні Служба працює як єдина команда і робить максимум задля перемоги України. І самоочищення наших лав від зрадників - важлива частина цього процесу. Раджу усвідомити всім: СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом», — наголосив очільник СБУ Василь Малюк.
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Посадовцю повідомлено про підозру за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
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