ВИКРИТТЯ КОЛАБОРАНТА

Співробітник одного з підрозділів СБУ у Запоріжжі збирав дані для передачі російським спецслужбам, повідомляють в Службі безпеки України.

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За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, підозрюваний приховано збирав установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ.

Підполковника СБУ викрили у державній зраді © Офіс Генерального прокурора України

Підполковника СБУ викрили у державній зраді © Офіс Генерального прокурора України

«Сьогодні Служба працює як єдина команда і робить максимум задля перемоги України. І самоочищення наших лав від зрадників - важлива частина цього процесу. Раджу усвідомити всім: СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом», — наголосив очільник СБУ Василь Малюк.

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Посадовцю повідомлено про підозру за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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