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Близько 6 російських літаків випустили щонайменше 30 ракет в бік України — Ігнат

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Запуск ракет
Запуск ракет © Ілюстративне / AP - John HamiltonSk
Автор тексту: Оксана Вітер
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У Києві внаслідок падіння частини ракети є загиблий та двоє поранених. Ракети пошкодили два об'єкти критичної інфраструктури на Одещині: через це в області перебої зі світлом. Потрапляння ракет є і на Вінничині, повідомляють в ОВА. Вибухи лунали ще у кількох регіонах. Новина оновлюється. 

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11:32 Уламки російських ракет виявлено на території кількох районів Київщини — очільник обласної полиції

 

 

10:53 Через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури на Одещині на в інших областях в Одеській області є проблеми з енергопостачанням, повідомляють в ОВА. 

10:47 У Голосіївському району Києва внаслідок падіння частини ракети є загиблий і двоє поранених — міський голова 

 

 

10:45  Готуємося до другої хвилі ракет! — голова Хмельницької ОВА. 

 

 

10:41 У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння частини ракети є постраждалі — міська влада

10:35 Київська міська рада опублікувала фото вибуху у столиці

Вибух у Києві
Вибух у Києві © Київська міськрада

10:33 На Одещині ударами пошкоджено два об‘єкти критичної енергетичної інфраструктури. Поранених немає, повідомляють в ОВА. 

У Вінницькій області внаслідок ракетної атаки постраждалих немає, повідомив керівник ОВА Борзов.

 

Про вибух у столиці повідомив міський голова Віталій Кличко. 

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