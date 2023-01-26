Близько 6 російських літаків випустили щонайменше 30 ракет в бік України — Ігнат

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У Києві внаслідок падіння частини ракети є загиблий та двоє поранених. Ракети пошкодили два об'єкти критичної інфраструктури на Одещині: через це в області перебої зі світлом. Потрапляння ракет є і на Вінничині, повідомляють в ОВА. Вибухи лунали ще у кількох регіонах. Новина оновлюється.

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11:32 Уламки російських ракет виявлено на території кількох районів Київщини — очільник обласної полиції

10:53 Через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури на Одещині на в інших областях в Одеській області є проблеми з енергопостачанням, повідомляють в ОВА.

10:47 У Голосіївському району Києва внаслідок падіння частини ракети є загиблий і двоє поранених — міський голова

10:45 Готуємося до другої хвилі ракет! — голова Хмельницької ОВА.

10:41 У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння частини ракети є постраждалі — міська влада

10:35 Київська міська рада опублікувала фото вибуху у столиці

Вибух у Києві © Київська міськрада

10:33 На Одещині ударами пошкоджено два об‘єкти критичної енергетичної інфраструктури. Поранених немає, повідомляють в ОВА.

У Вінницькій області внаслідок ракетної атаки постраждалих немає, повідомив керівник ОВА Борзов.

Про вибух у столиці повідомив міський голова Віталій Кличко.