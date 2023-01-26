Росіяни обстріляли Харківщину: поранено жінку

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Російська армія атакувала смт Козача Лопань в Харківському районі. Пошкоджено житловий будинок, травмовано 70-річну жінку.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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РФ обстріляла також Куп'янськ. Внаслідок цього у місті зруйновано приватний житловий будинок.

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🔻 Вночі проти 26 січня через атаку російських безпілотників повітряна тривога тривала кілька годин.

На Донбасі, Київщині та в Черкасах прогриміли вибухи. У Дніпрі росіяни потрапили у промислове підприємство. Над Дніпропетровщиною збили 5 безпілотників, повідомляють у Дніпропетровській обласній раді.

🔻25 січня війська РФ обстріляли Запоріжжя: зруйновані житлові будинки, є загибла

🔻 25 січня РФ обстріляла Авдіївку, пошкоджені численні багатоповерхівки

🔻 25 січня російська армія атакувала Берислав на Херсонщині. Через обстріл загинуло двоє людей. Троє мешканців отримали поранення різного ступеню важкості.

🔻24 січня внаслідок обстрілів РФ було поранено 10 цивільних на Донеччині

🔻24 січня РФ 52 рази обстріляла Херсонщину: 1 загиблий, 6 поранених