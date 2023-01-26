Росіяни обстріляли Харківщину: поранено жінку
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Російська армія атакувала смт Козача Лопань в Харківському районі. Пошкоджено житловий будинок, травмовано 70-річну жінку.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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РФ обстріляла також Куп'янськ. Внаслідок цього у місті зруйновано приватний житловий будинок.
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🔻 Вночі проти 26 січня через атаку російських безпілотників повітряна тривога тривала кілька годин.
На Донбасі, Київщині та в Черкасах прогриміли вибухи. У Дніпрі росіяни потрапили у промислове підприємство. Над Дніпропетровщиною збили 5 безпілотників, повідомляють у Дніпропетровській обласній раді.
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