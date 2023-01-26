росія атакує мирне населення
РФ 26 разів обстріляла Херсонщину: 2 загиблих, 5 поранених
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Минулої доби російські війська били по області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків. Також Росія завдала ракетного удару по Херсонщині.
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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.
Херсон потрапив під російські обстріли 5 разів. Росіяни атакували житлові квартали обласного центру. Снаряди поцілили в будинки цивільних, йдеться в повідомленні.
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🔻 У ніч проти 26 січня українські військові знищили 24 шахеди.
🔻 25 січня війська РФ обстріляли Запоріжжя: зруйновані житлові будинки, є загибла.