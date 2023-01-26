Санкції проти РФ та підтримка України стануть пріоритетом G7 – МЗС Японії

зустріч світових лідерів

Вторгнення Росії в Україну стане головною темою на зустрічі фінансових лідерів G7 під головуванням Японії.

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Про це пише Reuters з покликанням на японського дипломата Масато Канда, який цього року займатиметься переговорами G7 щодо економічної політики.

На порядку денному також буде питання глобального боргу, зазначив Канда в інтерв’ю.

Канда сказав в інтерв’ю, що серед інших питань, які стоять на порядку денного G7, будуть проблеми глобального боргу. Номінований в доларах борг країн з ринковою економікою, який і так ослаблений пандемією, зараз страждає від високих цін на імпорт продуктів харчування та енергоносіїв в результаті війни Росії проти України.

🔻 24 січня глави МЗС країн G7 обговорили ситуацію в енергосекторі України.