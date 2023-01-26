Сенатори США закликали Байдена поставити F-16 Україні

Постачання зброї і техніки

Ліндсі Грем, Річард Блюменталь та Шелдон Уайтхаус закликали президента Сполучених Штатів надати Україні ракетні комплекси ATACMS, а також винищувачі F-16 та МіГ-29.

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Про це повідомляє «Голос Америки».

Американські сенатори привітали рішення Білого дому щодо передачі Києву танків Abrams.

«Сьогоднішня заява є довгоочікуваною новиною від адміністрації Байдена. Вигнання путіна з України відповідає інтересам національної безпеки США, оскільки за наслідком цього конфлікту спостерігають інші джерела небезпеки», — йдеться у спільній заяві посадовців.

Вони зазначили, що «німецькі танки «Леопард-2» добре підходять для цієї війни», і висловили своє вдоволення тим, що «Німеччина також санкціонувала їх відправку союзними країнами».

«Комбінація американських «Абрамсів» та німецьких «Леопардів» дає Україні потужний військовий потенціал та здатність вигнати російських окупантів», — наголосили сенатори.

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🔻 20 січня сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь і Шелдон Уайтхаус відвідали Київ, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.