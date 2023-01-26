Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29 і танки Т-72

Постачання зброї і техніки

Про це заявив словацький міністр оборони Ярослав Надь під час онлайн-брифінгу в Медіацентрі Україна.

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«Ми готові передати ці літаки Україні, щоб вона могла захищатися, і не збираємося їх передавати комусь іншому. Зараз питання про передання цих літаків розглядає уряд Словаччини», — повідомив глава Міноборони.

Братислава також готова організувати українським пілотам тренінг на американських винищувачах F-16.

«Ми залюбки забезпечимо це навчання, проте зараз для нас пріоритет — передати Україні МіГ-29», — зазначив Надь.

На озброєнні Словаччини стоять 30 танків Т-72, які республіка може передати Києву за умови, якщо західні союзники нададуть заміну, додав міністр.

«Улітку 2022-го ми погодилися з Німеччиною, що зможемо передати Україні 30 БМП в обмін на 15 «Леопардів». У грудні 2022-го ми отримали лише один танк. Очікуємо, що у березні отримаємо ще 2 танки, і будемо отримувати їх щомісяця», — розповів Надь.

Проте поки що Братислава не планує постачати «Леопарди» Києву, додав міністр оборони.

🔻 22 січня видання Corriere della Sera повідомило, що Словаччина може передати Україні «Патріоти» в обмін на ППО SAMP-T від Італії.

🔻 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали «Талліннську декларацію», у якій вони зобов’язалися надати безпрецедентну допомоги ЗСУ.