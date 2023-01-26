Справа про шпигунство на користь РФ: у Німеччині затримали другого підозрюваного

ШПИГУНИ У НІМЕЧЧИНІ

Поліцейські обшуки під час затримання підозрюваних у заколоті членів і прихильників ультраправої групи. Німеччина 07.12.22

Правоохоронці заарештували громадянина Німеччини в межах розслідування щодо можливої передачі спецслужбам РФ секретної інформації співробітником німецької Федеральної розвідувальної служби, повідомляє AP.

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«Федеральні прокурори заявили, що Артур Е., прізвище якого не розголошують з міркувань конфіденційності, був затриманий в аеропорту Мюнхена минулого місяця після прибуття зі США», — розповіли у AP.

Підозрюваного Артура Е. звинувачують у державній зраді за передачу росіянам секретної інформації німецької розвідки.

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Зазначається, що затриманий чоловік передавав спецслужбам РФ інформацію, яку отримував від співробітника німецькій розвідувальній службі (BND) Карстена Л. При цьому правоохоронці уточнюють, що Артур Е. не був працівником BND.

🔻 22 грудня у Берліні заарештували Карстена Л. Його підозрюють у держзраді та передачі секретної інформації Росії.