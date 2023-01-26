ТАНКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

США не встигнуть надати Україні «Абрамси» до весняного наступу

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американські «Абрамси»
американські «Абрамси» © AP - Mindaugas Kulbis
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Передача цих складних танків потребує серйозної підготовки.  

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Про це під час слухань у Конгресі зазначила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.  

«Навіть якщо ми затвердили їх передачу вчора, потрібен деякий час, щоб доставити їх на поле бою», — зазначила вона. 

На питання республіканця Джима Ріша, чому тоді передачу цих танків не ухвалили раніше, Нуланд сказала, що на кожному етапі в США дивляться на те, що українцям найбільш необхідно. 

«Восени був період, коли вони захоплювали на полі бою величезну кількість російських танків, які вони змогли успішно використати під час наступів у районі Херсона та Харкова, але тепер їм потрібно більше. Ми відгукнулися», — сказала Нуланд. 

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🔻25 січня Джо Байден заявив, що США відправляють Україні 31 танк «Абрамс»

🔻Європейські союзники обговорюють передачу Україні 80 основних бойових танків «Леопард 2», щоб сформувати два батальйони по 40 машин. 

🔻Уряд Німеччини 25 січня погодився передати Україні «Леопарди» і дозволив іншим країнам реекспорт цих танків.  

 

 

 

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