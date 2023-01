США визнали «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією

САНКЦІЇ ПРОТИ злочинців

Це означає замороження будь-яких американських активів угруповання та заборона американським фізичним і юридичним особам надавати кошти, товари або послуги «вагнерівцям».

Своє рішення Мінфін США обґрунтував тим, що ПВК причетна до масових страт, зґвалтувань, викрадень дітей та фізичного насильства в різних країнах світу. У тому числі, в Центральноафриканській Республіці та Малі.

Також американський Мінфін запровадив санкції проти шести російських осіб та 12 організацій, які підтримують діяльність «ПВК Вагнера».

В їхньому числі, президент Татарстана Рустам Мінніханов, його дружина Гульсіна Мінніханова, віцепрем’єр Денис Мантуров, голова Федеральної служби виконання покарань РФ у Тулі Іван Прокопенко.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті Мінфіну США.

«Сьогоднішні розширені санкції проти «Вагнера», а також нові санкції щодо їхніх партнерів та інших компаній, що сприяють розвитку російського військового комплексу, ще більше перешкоджатимуть здатності Путіна озброювати та оснащувати свою військову машину», — зазначила міністерка фінансів Джанет Єллен.

Санкції торкнулися також іноземних організацій на різних континентах, які підтримують військові операції групи «Вагнера».

Зокрема, йдеться про російські акціонерні товариства «Терра Тек» і «БАРЛ», китайську Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD та її люксембурзьке представництво Spacety Luxembourg.

«У результаті сьогоднішніх дій все майно та інтереси у власності вищевказаних осіб, які знаходяться в Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем громадян США, заблоковано», — йдеться у заяві.

