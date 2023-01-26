Уламки російської ракети Х-55 виявили в озері на Київщині

атака по мирних

Про це повідомив голова Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

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Він наголосив, що саме такою ракетою росіяни намагаються знищити українські міста і цивільних громадян:

Після сьогоднішньої атаки окупантів уламки такої ракети дістали з озера одного із районів Київщини. Чергові докази злочинів армії російської федерації і відмінні результати роботи наших сил ППО

Російська атака

26 січня Росія завдала черговий масований ракетний удар. Російські війська застосували високоточні ракети повітряного та морського базування:

🔻 Х-47 «Кинджал»

🔻 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555

🔻 крилаті ракети морського базування «Калібр»

🔻 крилаті авіаційні ракети Х-59

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищили 47 крилатих та керованих авіаційних ракет.

Внаслідок атаки РФ в Україні 26 січня загинуло одинадцять людей, стільки ж було травмовано.