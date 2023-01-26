РОСІЯ АТАКУЄ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Реклама Читати продовження

За даними слідства, 26 січня збройні сили РФ обстріляли з артилерії і РСЗВ «Град» село Богоявленка, а також Авдіївку та Бахмут.

«Під час атак окупантів по житловій забудові загинули троє мирних мешканців - двоє чоловіків та одна жінка. Ще восьмеро громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості», — йдеться в повідомленні.

► Читайте також: Генштаб ЗСУ: протягом доби війська РФ завдали 37 авіаударів по Україні

Від влучання снарядів пошкодженні та зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, а також господарські споруди.

► Читайте також: Внаслідок атаки РФ в Україні 26 січня загинуло одинадцять людей

►Про всі російські обстріли 26 січня читайте тут: Росіяни здійснили сьогодні 55 пусків ракет, 47 збито — Залужний

🔻26 січня внаслідок атаки РФ по Запорізькому району є загиблі та травмовані

🔻26 січня росіяни обстріляли Харківщину: поранено жінку

🔻 Вночі проти 26 січня через атаку російських безпілотників повітряна тривога тривала кілька годин.

На Донбасі, Київщині та в Черкасах прогриміли вибухи. У Дніпрі росіяни потрапили у промислове підприємство. Над Дніпропетровщиною збили 5 безпілотників, повідомляють у Дніпропетровській обласній раді.

🔻25 січня війська РФ обстріляли Запоріжжя: зруйновані житлові будинки, є загибла

🔻 25 січня РФ обстріляла Авдіївку, пошкоджені численні багатоповерхівки

🔻 25 січня російська армія атакувала Берислав на Херсонщині. Через обстріл загинуло двоє людей. Троє мешканців отримали поранення різного ступеню важкості.