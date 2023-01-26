Унаслідок обстрілу РФ на Донеччині загинули троє цивільних, ще вісім — зазнали поранень
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Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
За даними слідства, 26 січня збройні сили РФ обстріляли з артилерії і РСЗВ «Град» село Богоявленка, а також Авдіївку та Бахмут.
«Під час атак окупантів по житловій забудові загинули троє мирних мешканців - двоє чоловіків та одна жінка. Ще восьмеро громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості», — йдеться в повідомленні.
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Від влучання снарядів пошкодженні та зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, а також господарські споруди.
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