Унаслідок обстрілу РФ у смт Дворічна на Харківщині загинули двоє цивільних

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ

Росіяни атакували смт Дворічне 26 січня, вдень, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Реклама Читати продовження

«За попередньою інформацією, загинуло двоє цивільних: чоловік та жінка. Деталі щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюються», — зазначив Синєгубов у Telegram.

► Читайте також: Внаслідок атаки РФ в Україні 26 січня загинуло одинадцять людей

До цього, війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру та мирне населення у Харківському районі.

► Читайте також: Росіяни обстріляли Харківщину: поранено жінку

►Про всі російські обстріли 26 січня читайте тут: Росіяни здійснили сьогодні 55 пусків ракет, 47 збито — Залужний

🔻26 січня внаслідок атаки РФ по Запорізькому району є загиблі та травмовані

🔻26 січня росіяни обстріляли Харківщину: поранено жінку

🔻 Вночі проти 26 січня через атаку російських безпілотників повітряна тривога тривала кілька годин.

На Донбасі, Київщині та в Черкасах прогриміли вибухи. У Дніпрі росіяни потрапили у промислове підприємство. Над Дніпропетровщиною збили 5 безпілотників, повідомляють у Дніпропетровській обласній раді.

🔻25 січня війська РФ обстріляли Запоріжжя: зруйновані житлові будинки, є загибла

🔻 25 січня РФ обстріляла Авдіївку, пошкоджені численні багатоповерхівки

🔻 25 січня російська армія атакувала Берислав на Херсонщині. Через обстріл загинуло двоє людей. Троє мешканців отримали поранення різного ступеню важкості.