У ЄС знайшли можливість легальної передачі Україні €33,8 млрд арештованих активів РФ

Арештовані активи РФ

Державам-членам Європейського союзу повідомили про план ЄС, щодо можливої передачі на відновлення України €33,8 мільярда заморожених активів центробанку РФ.

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Про це повідомляє Bloomberg, покликаючись на власні джерела.

Зазначається, що план ЄС може бути юридично здійсненним, якщо будуть використані не експропрійовані активи РФ та виконуються певні умови. Зокрема, йдеться про ліквідні російські активи та умову, що основна сума та відсотки з них будуть повернуті в Росію в якийсь момент.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн REUTERS - YVES HERMAN

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що вона хоче змусити Росію заплатити за руйнування, які були завдані внаслідок вторгнення РФ в Україну «замороженими коштами олігархів і активами свого центрального банку».

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Деякі країни-члени та офіційні особи ЄС були стурбовані юридичним обґрунтуванням такого кроку та прецедентом, який він може створити. Обговорення по цьому питанню і досі тривають, зазначили у виданні.

Представники G7 та ЄС заявили, що, чітких юридичних підстав, щоб просто арештувати банківські активи РФ і перенаправити їх в Україну, ймовірно, немає.

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Натомість у якості першого кроку у цьому питанні, ЄС розглядає можливість об’єднання активів на рівні Євросоюзу або на міжнародному рівні. Це допоможе отримати певні прибутки, які можна було б використати для фінансування реконструкції України.

За оцінками Світового банку, відбудова України може коштувати щонайменше $350 млрд.

🔻21 січня Фінляндія заморозила 187 мільйонів євро російських активів

🔻20 січня міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів та їх використання для відновлення України.

🔻17 січня редактор європейського бюро Радіо свобода Рікард Йозвяк повідомив, що ЄС ймовірно ухвалить десятий пакет санкцій проти РФ вже у лютому.

🔻 12 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії та Білорусі. Його планували ухвалити до початку саміту Україна-ЄС.

🔻 16 грудня ЄС ухвалив 9-й пакет санкцій проти РФ

🔻6 жовтня Європейським Союзом було схвалено 8-й пакет санкцій проти Росії