Франція надасть Україні €3 мільйони на ядерну безпеку

ВІЗИТ ГОЛОВИ МЗС ФРАНЦІЇ В ОДЕСУ

Про те, що французький уряд планує надати кошти України для забезпечення ядерної безпеки повідомив речник ОК «Південь» Владислав Назаров, покликаючись на заяву міністерки закордонних справ Франції Катрін Колонни.

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«Франція переходить на поточний зв'язок з урядом України та передає все необхідне. Йдеться про техніку, зокрема танки, броньовані авто та системи ППО, а також про підготовку військових», — зазначив Назаров.

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Він також додав, що під час офіційного візиту в українське місто Одеса, 26 січня, очільниця МЗС Франції

разом з главою МЗС України Дмитром Кулебою відвідала місця влучань РФ по критичній інфраструктурі Одещини.

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«Кілька годин вони провели в бомбосховищі під одеською оперою під час чергової тривоги», — додав полковник Назаров.

За інформацією Le Monde, Катрін Колонна також планувала відвідати двох французських судновласників в Одеському порту, які займаються експортом українських зернових за угодою, укладеною цього літа під егідою ООН та центр для переселенців з Херсонської області.

Після Одеси, у планах Катрін Колонни нанести візит до Кишенева та Бухареста. В обидвах столицях заплановані зустрічі із очільниками держав. У Румунії пані Колонна планує також відвідати французькі війська, дислоковані в країні.

🔻 25 січня міністр оборони розповів в інтерв'ю телеканалу France 5, що перші колісні танки AMX10-RC прибудуть в Україну на початку лютого.

🔻 12 січня стало відомо, що Франція надасть Україні колісні танки AMX10-RC