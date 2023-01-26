Щоб підтримати суверенітет України: Катрін Колонна відвідала Одесу

СИМВОЛІЧНИЙ ВІЗИТ

Міністерка Європи та закордонних справ Французької Республіки відвідала українське місто на наступний день після обіцянки Заходу спільно надати Україні сучасні танки та рішення ЮНЕСКО внести історичний центр портового міста до Всесвітньої спадщини під загрозою.

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«В Одесі! Щоб відзначити підтримку Францією суверенітету України сьогодні, як і вчора», — зазначила Катрін Колонна у Twitter.

À Odessa!

Pour marquer le soutien de la France à la souveraineté de l'#Ukraine, aujourd'hui comme hier. pic.twitter.com/gdxaY60o4h — Catherine Colonna (@MinColonna) January 26, 2023

У чорноморському місті пані Колонну зустрів очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

«Чекаю на обговорення ролі Франції в міжнародній танковій коаліції, ініціативі «Зерно з України» та Формулі миру», — написав він у Twitter.

Bienvenue à Odesa, @MinColonna. Thanks for your brave visit. Looking forward to discussing France’s role in the international tank coalition, Grain From Ukraine, and Peace Formula. The Ukrainian-French partnership remains crucial to ending Russian aggression and restoring peace. https://t.co/boWWqIiQe3 pic.twitter.com/xbE0vtz4zm — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2023

За інформацією Reuters, міністерка мала повідомити, чи готова Франція відправити до Києва танки Leclerc після рішення німців і американців надати важкі танки.

Візит французької міністерки відбувся невдовзі після ранкової атаки РФ — ракети влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури поруч з Одесою. Місто лишилося без електрики.

«Дякую за сміливий візит», — зазначив очільник українського МЗС. І додав:

«Українсько-французьке партнерство залишається вирішальним для припинення російської агресії та відновлення миру»

Катрін Колонна прогулялася історичним центром Одеси та зустрілася з заступником міського голови Сергієм Тетюхіним.

Катрін Колонна в Одесі © Одеська міська рада

Катрін Колонна біля будівлі Одеської міської ради © Одеська міська рада

На знак подяки французькій міністерці, яка підтримала Україну вчора на сесії ЮНЕСКО, вручили пам'ятну статуетку Дюка де Рішельє — француза, який став першим градоначальником Одеси.

Катрін Колонна та Сергій Костюхін © Одеська міська рада

Пам'ятна статуетка Дука де Рішел'є, вручена Катрін Колонна © Одеська міська рада

Катрін Колонна та Дмитро Кулеба © Одеська міська рада

За інформацією Le Monde, Катрін Колонна також планувала відвідати двох французських судновласників в Одеському порту, які займаються експортом українських зернових за угодою, укладеною цього літа під егідою ООН та центр для переселенців з Херсонської області.

Після Одеси, у планах Катрін Колонни нанести візит до Кишенева та Бухареста. В обидвах столицях заплановані зустрічі із очільниками держав. У Румунії пані Колонна планує також відвідати французькі війська, дислоковані в країні.

«Якщо метою Росії є справді позбавити Україну будь-якого доступу до моря, вона одного разу буде йти аж до Одеси, знаючи, що це також ворота для ще більшої дестабілізації Молдови, Румунії та європейської території», — цитує Колонну Le Monde.