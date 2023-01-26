Єднати світ навколо України: сьогодні відбувся перший «фінансовий Рамштайн»

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Засідання фінансової координаційної платформи донорів було ініційовано Володимиром Зеленським. Зустріч за участю міністрів країн-партнерів пройшла онлайн.

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Під час засідання Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль озвучив ключові завдання координаційної платформи.

У першу чергу, це забезпечення прогнозованої бюджетної підтримки у 2023 році.

«Маємо €18 млрд від ЄС та майже $10 млрд від США. Розраховуємо профінансувати різницю дефіциту з допомогою МВФ», — зазначив Шмигаль.

Спланувати й забезпечити початок відновлення України - пріоритет №2. Для цього потрібно відновлення енергетики, гуманітарне розмінування, відбудова житла, критичної і соціальної інфраструктури.

Також на засіданні йшлося про координацію фінансових інструментів підтримки економіки та приватного сектору. Це включає страхування воєнних ризиків, державно-приватне партнерство, допомогу у фінансуванні проєктів підтримки малого бізнесу.

«Вдячний союзникам за підтримку України й допомогу в пошуку нових дієвих форм солідарності з нашою державою», — підкреслив Шмигаль.

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