Єднати світ навколо України: сьогодні відбувся перший «фінансовий Рамштайн»
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Засідання фінансової координаційної платформи донорів було ініційовано Володимиром Зеленським. Зустріч за участю міністрів країн-партнерів пройшла онлайн.
Під час засідання Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль озвучив ключові завдання координаційної платформи.
У першу чергу, це забезпечення прогнозованої бюджетної підтримки у 2023 році.
«Маємо €18 млрд від ЄС та майже $10 млрд від США. Розраховуємо профінансувати різницю дефіциту з допомогою МВФ», — зазначив Шмигаль.
Спланувати й забезпечити початок відновлення України - пріоритет №2. Для цього потрібно відновлення енергетики, гуманітарне розмінування, відбудова житла, критичної і соціальної інфраструктури.
Також на засіданні йшлося про координацію фінансових інструментів підтримки економіки та приватного сектору. Це включає страхування воєнних ризиків, державно-приватне партнерство, допомогу у фінансуванні проєктів підтримки малого бізнесу.
«Вдячний союзникам за підтримку України й допомогу в пошуку нових дієвих форм солідарності з нашою державою», — підкреслив Шмигаль.
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