$100 за барель: ЄС та G7 планують ввести обмеження ціни на російський дізель
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Вартість дизелю на світовому ринку наразі складає близько $130 за барель. Він дорожчий за сиру нафту.
Про це повідомляє Bloomberg.
Водночас ціна на мазут буде коливатися у рамках $45 за барель.
Проте ціни ще можуть змінитися у ході переговорів між країнами ЄС.
Обговорення рівня цін дипломатами почнеться вже у п'ятницю, 27 січня. Євросоюз повинен буде досягти одностайної згоди щодо межі цін, які потім мають бути затверджені G7.
Проте очікується, що ці переговори будуть тривалими.
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🔻5 лютого почне діяти ембарго Євросоюзу на російські нафтопродукти
🔻 На перших у 2023 році світових торгах ціна на російську нафту марки Urals впала до позначки вдвічі нижчої за світову ціну. Вартість сорту нафти, на яку припадає 2/3 російського експорту опинилася на позначці у 37,80 доларів за барель.
🔻 Ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти у країни ЄС набуло чинності 5 грудня 2022 року. Йдеться про заборону на морське транспортування нафти РФ до третіх країн, яке в ЄС узгодили ще наприкінці травня. Зокрема, компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для перевезення російської нафти, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.