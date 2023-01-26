$100 за барель: ЄС та G7 планують ввести обмеження ціни на російський дізель

РОСІЙСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ

Нафтовий танкер пришвартований на комплексі Шесхаріс, що входить до складу АТ «Чорномортранснефть» у Новоросійську, 11.10.22

Вартість дизелю на світовому ринку наразі складає близько $130 за барель. Він дорожчий за сиру нафту.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Водночас ціна на мазут буде коливатися у рамках $45 за барель.

Проте ціни ще можуть змінитися у ході переговорів між країнами ЄС.

Обговорення рівня цін дипломатами почнеться вже у п'ятницю, 27 січня. Євросоюз повинен буде досягти одностайної згоди щодо межі цін, які потім мають бути затверджені G7.

Проте очікується, що ці переговори будуть тривалими.

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🔻5 лютого почне діяти ембарго Євросоюзу на російські нафтопродукти

🔻 На перших у 2023 році світових торгах ціна на російську нафту марки Urals впала до позначки вдвічі нижчої за світову ціну. Вартість сорту нафти, на яку припадає 2/3 російського експорту опинилася на позначці у 37,80 доларів за барель.

🔻 Ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти у країни ЄС набуло чинності 5 грудня 2022 року. Йдеться про заборону на морське транспортування нафти РФ до третіх країн, яке в ЄС узгодили ще наприкінці травня. Зокрема, компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для перевезення російської нафти, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.