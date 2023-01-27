Байдужість убиває разом із ненавистю: Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту

ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ

Очільник держави встановив лампадку біля меморіального знака «Менора» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

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Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Президент України наголосив, що кожен, хто цінує життя, має проявляти рішучість, коли треба рятувати тих, кого прагне знищити ненависть.

«Сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше: ніколи знову — ненависті; ніколи знову — байдужості. Що більше народів світу подолають байдужість, то менше простору у світі залишиться для ненависті», — підкреслив Володимир Зеленський.

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На церемонії були також присутні дипломатичні представники європейських країн, США та Канади.

Вшанування пам'яті жертв Голокосту © ОП

Вшанування пам'яті жертв Голокосту © ОП

Вшанування пам'яті жертв Голокосту © ОП