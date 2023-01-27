Бельгія готує рекордний пакет військової допомоги для України

рекордний пакет допомоги

Збройні Сили України отримають зброю на суму 90 млн євро, що дорівнює вартості всієї допомоги Брюсселю з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє L’Echo.

Також Бельгія відправить українським військовим ракети типу «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM, які можна застосовувати як зенітні у складі комплексів NASAMS.

У список військової допомоги увійдуть пускові установки для ЗРК Mistral, проте Бельгія не зможе надати ракети, адже наразі їх не немає в оборонному комплексі країни. Також Брюссель надасть стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, зазначає видання.

Точна кількість зброї та пускових установок наразі невідома.

🔻 25 січня бельгійська міністерка оборони Людивін Дедондер повідомила, що Бельгія надасть Україні новий пакет допомоги, але без танків.