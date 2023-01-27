Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин — МЗС України

ЗАЯВИ ОРБАНА

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини. Причина — зневажливі висловлювання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на адресу України.

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Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Він зазначив, що такі заяви є категорично неприйнятними.

Під час зустрічі з журналістами угорський прем'єр зробив низку заяв про російсько-українську війну. Про що йшлося — виклав редактор American Conservative Род Дрегер.

Орбан порівняв Україну із «Афганістаном» і назвав її «нічийною землею». Він також сказав, що «мета Росії — зробити Україну некерованою руїною, щоб Захід не міг претендувати на це як нагороду». У цьому, за його думкою, «РФ вже досягла успіху».

Орбан також сказав журналістам, що «Путін не може дозволити собі програти, бо його чекають вибори у наступному році». За його словами, «Захід повинен розуміти, що Путін не може балотуватися, як президент, що програв війну».

У МЗС підкреслюють, що подібні висловлювання суттєво підважують можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами.

«Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування», — зауважив Ніколенко.

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🔻27 січня Віктор Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на санкції ЄС проти РФ щодо ядерної енергетики. За інформацією Reuters, Будапешт планує розширити атомну станцію «Пакш» двома реакторами ВВЕР російського виробництва потужністю 1,2 гігавата кожен. Відповідне рішення ухвалили в 2014 році між Москвою та Угорщиною.

🔻23 січня у МЗС Угорщини 10 пакет санкцій проти РФ назвали «величезною помилкою».

🔻19 січня польські ЗМІ повідомили, що Будапешт заблокував виділення 500 млн євро на зброю для України

🔻На початку січня угорський прем'єр Орбан заявив, що західні країни на чолі з США почали нову холодну війну