Не лише «Леопарди»: Варшава передасть Києву ще 60 модернізованих танків

Танки для України

Про це заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький. 30 із цих 60 бойових машин — танки PT-91 Twardy.

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Польський танк PT-91 Twardy © Wojsko Polskie

«Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, з них 30 — PT-91. І на додачу до цих танків,14 танків, — це танки «Леопард-2», з того, що в нас є», — розповів Моравецький в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News.

Танки «Леопард-2» AP - Polish Defense Ministry

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Саме Польща першою відправила Україні пів року тому 250 танків. І подала всім іншим країнам приклад — наголосив польський прем'єр.

І ми сказали нашим партнерам у Західній Європі, скільки танків ми вже поставили, і я процитував президента Зеленського, щоб пояснити, наскільки важливо в такій війні мати сучасні танки. У росіян на складах є кілька тисяч, а за деякими даними — навіть більше 15 000 танків

Моравецький закликав партнерів бути відкрити та наполегливими у своїй підтримці України.

Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Польщі Анджею Дуді, главі уряду Матеушу Моравецькому, міністру оборони Маріушу Блащаку, голові Бюро національної безпеки Яцеку Сівері та всьому польському народу за танки.

Дякую @AndrzejDuda, @MorawieckiM, @mblaszczak, @JacekSiewiera і народу 🇵🇱 за такі важливі рішення про передачу Україні 60 польських танків, 30 із яких – знамениті PT-91 Twardy, і 14 Leopard-2. Як і 160 років тому, ми разом, але цього разу у ворога немає шансів. Разом переможемо! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2023

Відправка «Леопард-2»

Рота танків «Леопард-2» може прибути в Україну вже за кілька тижнів. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич.

Танк «Леопард-2» AP - Philipp Schulze

«Щойно українці пройдуть навчання, ми будемо готові передати це обладнання українській стороні. Я переконаний, що це перспектива кількох тижнів», — зауважив польський чиновник.

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