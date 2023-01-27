Війська РФ обстріляли житловий масив Часового Яру

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ

Виникли пожежі у багатоквартирних та приватних будинках, а також у місцевій школі, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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«Про постраждалих інформація на даний час не надходила, повідомив», — зазначив Кириленко.

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