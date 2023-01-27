Війська РФ обстріляли житлові квартали Нікопольського району Дніпропетровщини
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Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
За даними слідства, в ніч на 27 січня збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл Мирівської громади Нікопольського району.
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«Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, магазин, пекарню, салон краси, лінії електропередач, газопровід», — йдеться в повідомленні.
🔻 26 січня внаслідок обстрілів РФ загинули шість цивільних на Донеччині, по двоє - на Херсонщині та Харківщині
🔻 26 січня внаслідок ракетної атаки на Україну загинули 11 людей. Всього РФ здійснила за добу 44 удари та 70 пусків ракет.
🔻 26 січня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що армія РФ гатила ракетами повітряного та морського базування Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59 з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.
🔻 26 січня внаслідок атаки РФ по Запорізькому району є загиблі та травмовані.
🔻 26 січня росіяни обстріляли Харківщину: поранено жінку.