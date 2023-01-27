В Україні сформують перші у світі ударні роти БПЛА

ПРОТИДІЯ АРМІЇ РФ

Створення ударних рот ухвалив на Ставці Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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«В межах проєкту “Армія дронів”, Мінцифри створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами, для повноцінної реалізації проєкту. Це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво БпЛА (безпілотних летальних апаратів — ред) аби забезпечити ними Сили оборони України», — йдеться у повідомлені.

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У Генштабі ЗСУ додали, що наразі вже відібрали найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти . Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати армію РФ.

В Україні формують ударні роти БПЛА © Генштабі ЗСУ / Facebook

Проєкт реалізують спільно з Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних Сил та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Головний партнер з навчання ударних рот військова школа «Боривітер».

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🔻 27 січня в Інституті вивчення війни повідомили, що в Росії вичерпуються запаси іранських дронів.

🔻 У ніч проти 26 січня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Армія РФ застосувала 24 ударних безпілотники, усі вони були збиті українськими силами оборони.

🔻 21 січня CNN повідомляли, що Іран почав передавати Росії креслення та компоненти для безпілотників для виробництва дронів-камікадзе у РФ. Це сталося після того, як країни досягли відповідної угоди.