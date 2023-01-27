В Ірані стався збройний напад на посольство Азербайджану

ЗБРОЙНИЙ НАПАД

Уранці 27 січня зловмисник з автоматом Калашникова напав на пост охорони та вбив начальника Служби безпеки. Двоє охоронців було травмовано.

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Про це повідомили у МЗС Азербайджану.

Згідно з попередніми даними слідства, нападником був 50-річний чоловік. Він під'їхав до будівлі посольства на автомобілі разом з неповнолітніми дітьми, передає новинна агенція Tasnim.

Його затримали, допит триває. У поліції повідомляють, що він це зробив через особисті проблеми.

Внаслідок інциденту Баку викликало посла Ірану в Азербайджані.

Посольство Азербайджану в Тегерані планують евакуювати. Про це в інтерв’ю TRT Haber заявив, начальник Управління пресслужби МЗС Азербайджану Айхан Гаджизаде, передає Trend.

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