В Ірані стався збройний напад на посольство Азербайджану
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Уранці 27 січня зловмисник з автоматом Калашникова напав на пост охорони та вбив начальника Служби безпеки. Двоє охоронців було травмовано.
Про це повідомили у МЗС Азербайджану.
Згідно з попередніми даними слідства, нападником був 50-річний чоловік. Він під'їхав до будівлі посольства на автомобілі разом з неповнолітніми дітьми, передає новинна агенція Tasnim.
Його затримали, допит триває. У поліції повідомляють, що він це зробив через особисті проблеми.
Внаслідок інциденту Баку викликало посла Ірану в Азербайджані.
Посольство Азербайджану в Тегерані планують евакуювати. Про це в інтерв’ю TRT Haber заявив, начальник Управління пресслужби МЗС Азербайджану Айхан Гаджизаде, передає Trend.
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