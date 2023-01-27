ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25
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Про збиття 27 січня українськими захисниками російської військової авіатехніки повідомили в Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.
«На східному напрямку, підрозділом зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь" було збито черговий російський штурмовик Су-25», — йдеться у повідомленні.
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